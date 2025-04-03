РФ и США ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения

Кроме того, компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями. После завершения переговоров с представителями администрации Трампа, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений.