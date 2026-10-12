Момент для решительного удара. ВС РФ готовы добить ВСУ в Харьковском котле

Владимир Рифов 12 октября 2026 г., 14:10 Российские войска в последние дни смогли значительно уменьшить территорию, занимаемую ВСУ в Харьковском котле.
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