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Тульские новости

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В Туле зарегистрировали ещё пятерых кандидатов в Госдуму

В Туле зарегистрировали ещё пятерых кандидатов в Госдуму

30 июля, состоялось 153-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Было зарегистрировано еще 5 кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

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