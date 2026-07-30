В Туле зарегистрировали ещё пятерых кандидатов в Госдуму

30 июля, состоялось 153-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Было зарегистрировано еще 5 кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
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