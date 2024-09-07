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«Ахмат» разбил две группы ВСУ, бравших в плен россиян в Курской области

«Ахмат» разбил две группы ВСУ, бравших в плен россиян в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали десять военных Вооруженных сил Украины, которые участвовали в пленении российских солдат и мирных жителей в Суджанском районе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на военнопленного 61-й мехбригады ВСУ Виталия Панченко.

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