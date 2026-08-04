Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Новый документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав независимо от предварительного декларирования.
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