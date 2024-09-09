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Алаудинов рассказал о попытке прорыва ВСУ на двух участках под Курском

Алаудинов рассказал о попытке прорыва ВСУ на двух участках под Курском

Российские военные не дали ВСУ осуществить попытку прорыва на двух участках в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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