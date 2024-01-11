Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожают цели ВСУ в окрестностях Артемовска

Скриншот видео В окрестностях Артемовска наши артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу. На этом участке фронта расчеты гаубиц "Мста-Б" помогают нашим штурмовикам закрепиться на новых рубежах и отбрасывают ВСУ все дальше от линии соприкосновения, сообщил корреспондент РЕН ТВ Даниил Левин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии