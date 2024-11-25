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Трамп обеспокоен эскалацией на Украине, которую провоцирует Байден (ВИДЕО)

Трамп обеспокоен эскалацией на Украине, которую провоцирует Байден (ВИДЕО)

Избранный президент США Дональд Трамп обеспокоен эскалацией конфликта на Украине. Будущий советник Трампа конгрессмен Майк Уолтц, дал понять, что президент-республиканец считает эскалацией решения Байдена, касаемо Украины.

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