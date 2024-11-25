Трамп обеспокоен эскалацией на Украине, которую провоцирует Байден (ВИДЕО)

Избранный президент США Дональд Трамп обеспокоен эскалацией конфликта на Украине. Будущий советник Трампа конгрессмен Майк Уолтц, дал понять, что президент-республиканец считает эскалацией решения Байдена, касаемо Украины.
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