Российский боксер Бетербиев досрочно побеждает Смита и уверенно защищает титулы чемпиона мира Ольга ВайленкоВ воскресенье российский боксер Артур Бетербиев в великолепной форме досрочно одержал победу над британцем Каллумом Смитом, успешно защищая свои титулы чемпиона мира по WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.