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Первая встреча российской красавицы-теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса состоялась в далеком 2001 году на съемочной площадке, куда они были приглашены для создания музыкального клипа

Первая встреча российской красавицы-теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса состоялась в далеком 2001 году на съемочной площадке, куда они были приглашены для создания музыкального клипа

﻿﻿Первая встреча российской красавицы-теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса состоялась еще в 2001 году на съемочной площадке, куда их пригласили для съемок музыкального клипа.

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