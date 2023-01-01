Первая встреча российской красавицы-теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса состоялась в далеком 2001 году на съемочной площадке, куда они были приглашены для создания музыкального клипа

Первая встреча российской красавицы-теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса состоялась еще в 2001 году на съемочной площадке, куда их пригласили для съемок музыкального клипа.
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