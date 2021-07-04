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Дамир Идиятулин выиграл квалификацию 3-го этапа RDS GP

Дамир Идиятулин выиграл квалификацию 3-го этапа RDS GP

Такой ситуации в российском дрифте не складывалось давно, если никогда вовсе — два лидера квалификации, Дамир Идиятулин и Джеймс Дин, проехали обе свои попытки с одинаковым результатом, набрав по 96 и 94 балла и 94 балла и 96 баллов соответственно.

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