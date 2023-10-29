Иноагенту Макаревичу срывают концерты в Средней Азии из-за Израиля

Андрей Макаревич, известный певец и иностранный агент, заявил о том, что организаторы его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии получили угрозы от некоторых людей, что привело к возможному отмене его тура по Средней Азии.
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