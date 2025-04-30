БлокнотРУ Чего так испугался Трамп? Администрация президента США Дональда Трампа непублично проводит консультации с экспертами по вопросу потенциального возобновления диалога с КНДР.
«Остановитесь»: Трамп запросил переговоры с КНДР после успехов северокорейцев в Курской области
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А зачем Трампу КНДР? Чтобы баламутить им мозги?!! Всего-то, что и может делать...
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
Северокорейцы ребята серьезные и ответственные. Во Владивостоке делали у меня ремонт на кухне - клали плитку. Так потом еще несколько раз приходили:"все ли хорошо"? Я их с удовольствием угощал ужином... Понимал, что они скучают по дому и по домашней еде. Ели с удовольствием и были очень благодарны.
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Молодцы ребята,это не средеазиаты - _басмачи,а деловой народ воспитанный социализмом!
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2 час.
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