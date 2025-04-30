«Остановитесь»: Трамп запросил переговоры с КНДР после успехов северокорейцев в Курской области

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Николай Берлизов
    Всё вполне возможно. Тем более, что отечественные мозги либо переманивают, либо физически ликвидируют еще со времён "...Израильский Мосса...
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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А зачем Трампу КНДР? Чтобы баламутить им мозги?!! Всего-то, что и может делать...
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
Северокорейцы ребята серьезные и ответственные. Во Владивостоке делали у меня ремонт на кухне - клали плитку. Так потом еще несколько раз приходили:&quot;все ли хорошо&quot;? Я их с удовольствием  угощал ужином... Понимал, что они скучают по дому и по домашней еде. Ели с удовольствием и были очень  благодарны.
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Молодцы ребята,это не средеазиаты - _басмачи,а деловой народ воспитанный социализмом!
Ответить
2 час.
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