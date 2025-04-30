«Остановитесь»: Трамп запросил переговоры с КНДР после успехов северокорейцев в Курской области

А зачем Трампу КНДР? Чтобы баламутить им мозги?!! Всего-то, что и может делать...

Vladimir Lioubimcev

Северокорейцы ребята серьезные и ответственные. Во Владивостоке делали у меня ремонт на кухне - клали плитку. Так потом еще несколько раз приходили:"все ли хорошо"? Я их с удовольствием угощал ужином... Понимал, что они скучают по дому и по домашней еде. Ели с удовольствием и были очень благодарны.