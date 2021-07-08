В России могут повысить страховые взносы на высокие зарплаты

В России могут изменить систему страховых взносов на высокие зарплаты. Предполагается, что такое решение станет частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян и реализует запрос на социальную справедливость, пишут «Известия».
В России могут изменить систему страховых взносов на высокие зарплаты. Предполагается, что такое решение станет частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян и реализует запрос на социальную справедливость, пишут «Известия».
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