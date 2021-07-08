Авторадио

894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В России могут повысить страховые взносы на высокие зарплаты

В России могут изменить систему страховых взносов на высокие зарплаты. Предполагается, что такое решение станет частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян и реализует запрос на социальную справедливость, пишут «Известия».

Вернуться к статье
1
Обсудить
Елена Мамонова
Тогда работодатели опять в серую начнут платить зарплаты

Картина дня

наверх