Вестник Бабушкинского района

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Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Следует доверять только официальным данным о происшествии Горожанам мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения утром 30 мая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

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