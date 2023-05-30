Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Следует доверять только официальным данным о происшествии Горожанам мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения утром 30 мая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
Следует доверять только официальным данным о происшествии Горожанам мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения утром 30 мая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
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