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Пусть Армения уберет Арарат с герба!

Пусть Армения уберет Арарат с герба!

"Новая эра" Эрдогана на Кавказе Тем у кого еще остались сомнения по поводу истинных намерений "надежного" партнера Реджепа Эрдогана, самое время просмотреть программное интервью, которое он на днях дал Nöbetci, и в котором он ни много ни мало заявил о начале новой эры на Кавказе.

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