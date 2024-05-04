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Военное обозрение

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Немецкое издание: Россия разработала ТОС-3 «Дракон», которая станет «ужасным оружием» для ВСУ

Немецкое издание: Россия разработала ТОС-3 «Дракон», которая станет «ужасным оружием» для ВСУ

Впервые ТОС-1 «Солнцепек» и «Буратино» в зоне СВО были замечены еще весной 2022 года, затем ВС РФ стали применять и ТОС-2 «Тосочка».

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