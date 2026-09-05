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Царьград

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Доктор Мясников из себя вышел, когда услышал про вред плотного ужина: "Оставьте нам что-то без чувства вины"

Доктор Мясников из себя вышел, когда услышал про вред плотного ужина: "Оставьте нам что-то без чувства вины"

Известный врач Александр Мясников славен не только богатой многолетней практикой, но и эмоциональностью.

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