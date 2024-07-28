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Царьград

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Количество заведений общепита в Перми выросло на 15%. Тенденция продолжается

Количество заведений общепита в Перми выросло на 15%. Тенденция продолжается

В следующем году количество заведений общественного питания в Перми вырастет на 10-15%.В Перми за последний год количество заведений общественного питания увеличилось почти на 15%.

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