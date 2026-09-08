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Царьград

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Владимир Черлин предупредил о риске встречи с гадюками в Подмосковье

Владимир Черлин предупредил о риске встречи с гадюками в Подмосковье

Герпетолог Владимир Черлин сообщил, что до снижения температуры до +10 °C в Подмосковье сохраняется риск встречи с гадюками.

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