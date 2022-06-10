Спички - не игрушка

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Но верят американцы Байдену, хоть и обвиняют

Но верят американцы Байдену, хоть и обвиняют

Вот наше телевидение часто смеется над Байденом.Цены на бензин растут…Байден обвиняет в этом Путина…Американцы расклеивают на бензоколонках стикеры, в которых вместо Путина называют виновным Байдена…Все так! Но верят-то американцы все-таки Байдену.

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