Но верят американцы Байдену, хоть и обвиняют

Вот наше телевидение часто смеется над Байденом.Цены на бензин растут…Байден обвиняет в этом Путина…Американцы расклеивают на бензоколонках стикеры, в которых вместо Путина называют виновным Байдена…Все так! Но верят-то американцы все-таки Байдену.