Евросоюз ужесточил правила использования искусственного интеллекта

Европейский союз ужесточил правила использования искусственного интеллекта. Министры стран-членов Евросоюза уже одобрили соответствующий закон, предполагающий запрет ряда приложений для работы с такой технологией.
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