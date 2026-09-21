Как КНДР может помочь России прокормить Дальний Восток и себя

После событий 2014 года и, особенно, 2022–го Россия вынужденно развернулась в сторону Азии, поскольку прорубленное еще при Петре «окно в Европу» было заколочено с той стороны.
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