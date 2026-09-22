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Царьград

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Минниханов обратится к Госсовету Татарстана 28 сентября

Минниханов обратится к Госсовету Татарстана 28 сентября

28 сентября руководитель Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Государственному совету республики, определяя стратегическое развитие экономики и культуры.

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