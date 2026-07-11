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Коротко о главном

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ТАСС: родственники украинских боевиков убили сержанта заградотряда ВСУ

На оккупированной киевским режимом части Запорожья за прошедшую неделю родные и близкие тех, кто оказался силой принуждён к службе в ВС киевского режима, совершили акт возмездия в отношении сержанта заградительного отряда Вооруженных сил Украины.

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