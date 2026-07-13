Посольство РФ во Франции предупредило об опасности поездок в страны ЕС

Посольство России во Франции выпустило обращение, которое лучше не пропускать мимо ушей. Дипломаты прямо заявили: привычный уровень безопасности в поездках за рубеж — особенно в недружественных странах — больше не работает.
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