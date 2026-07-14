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«Мерил деньги линейкой и торговал на рынке»: почему звезда «Угрюм-реки» Георгий Епифанцев ушел из театра и как встретил финал в 53 года

«Мерил деньги линейкой и торговал на рынке»: почему звезда «Угрюм-реки» Георгий Епифанцев ушел из театра и как встретил финал в 53 года

Роль Прохора Громова в экранизации «Угрюм-реки» 1968 года сделала Георгия Епифанцева знаменитым на весь Советский Союз.

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