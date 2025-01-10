Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Слава Богу, что грузины нашли в себе силы вырвать свою страну из рук этой Гингемы (Злая ведьма Востока).Экс-президент Зур...
  • Антонина Лаврентьева
    Бог всегда прав!!!Aif.ru: Агутин и ...
  • Наталья Эрнст
    Наконец то, награда нашла героя, в хорошем смысле слова. 👌👍💪💪🇷🇺🇷🇺Путин присвоил зв...

Крисуэлл: дефицит воды в гидрантах Лос-Анджелеса вызван перегрузкой системы

Крисуэлл: дефицит воды в гидрантах Лос-Анджелеса вызван перегрузкой системы

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл заявил в ходе брифинга, что дефицит воды в пожарных гидрантах Лос-Анджелеса был вызван перегрузкой системы водоснабжения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх