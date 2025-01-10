Крисуэлл: дефицит воды в гидрантах Лос-Анджелеса вызван перегрузкой системы

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл заявил в ходе брифинга, что дефицит воды в пожарных гидрантах Лос-Анджелеса был вызван перегрузкой системы водоснабжения.