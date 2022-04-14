Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А как хотели , пленные румыны? Да что-то ещё дёшево! Надо бы 1,5-2 тыс.$!Закупочная цена г...
  • Владимир
    Россия не бросит Приднестровье.Приднестровье ост...
  • 6324362 Елен
    никаких квот японским фашистам)Япония ведет с РФ...

Цена металлопродукции в РФ сбалансирована, подходит для расчета госпроектов - Минпромторг

Цена металлопродукции в РФ сбалансирована, подходит для расчета госпроектов - Минпромторг

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости/Прайм. Цена на металлопродукцию в РФ сейчас является сбалансированной, именно ее следует учитывать при расчете новых госпроектов и при частном строительстве, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх