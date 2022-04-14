Цена металлопродукции в РФ сбалансирована, подходит для расчета госпроектов - Минпромторг

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости/Прайм. Цена на металлопродукцию в РФ сейчас является сбалансированной, именно ее следует учитывать при расчете новых госпроектов и при частном строительстве, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.