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Культуромания

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В Екатеринбурге появится граффити, посвященное Коляде и Горенбургу

В Екатеринбурге появится граффити, посвященное Коляде и Горенбургу

В Екатеринбурге стартовал новый сезон «Стенограффии» – в самом центре города, около Уральского государственного экономического университета начали работу над первым арт-объектом «Маленький большой город».

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