В Екатеринбурге появится граффити, посвященное Коляде и Горенбургу

В Екатеринбурге стартовал новый сезон «Стенограффии» – в самом центре города, около Уральского государственного экономического университета начали работу над первым арт-объектом «Маленький большой город».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии