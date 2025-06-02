Сотрудники МЧС России приняли участие в международной аттестационной комиссии по методологии INSARAG

Специалисты отряда «Центроспас» МЧС России подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки китайских спасателей в ходе аттестации, проведенной в Пекине по методологии INSARAG.
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