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Победы «Барсы», «Ювентуса» и «Арсенала», Латыпов взял серебро в преследовании, Россия снова выиграла на Кубке Первого канала и другие новости утра

Победы «Барсы», «Ювентуса» и «Арсенала», Латыпов взял серебро в преследовании, Россия снова выиграла на Кубке Первого канала и другие новости утра

Доброе утро! Первый зимний уик-энд без РПЛ продолжается. Ловите наш утренний дайджест ☀️ Латыпов оформил серебряный дубль, Россия разгромила Чехию, Тедеско впервые проиграл с «Лейпцигом» 1.

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