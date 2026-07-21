США не могут обеспечить защиту военных на Ближнем Востоке от ударов Ирана

Американские военные не способны обеспечить надежную защиту около 50 тысяч своих военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов со стороны Ирана, чей арсенал ракет и беспилотников сохраняет значительный потенциал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии