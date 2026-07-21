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Регионы России

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США не могут обеспечить защиту военных на Ближнем Востоке от ударов Ирана

США не могут обеспечить защиту военных на Ближнем Востоке от ударов Ирана

Американские военные не способны обеспечить надежную защиту около 50 тысяч своих военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов со стороны Ирана, чей арсенал ракет и беспилотников сохраняет значительный потенциал.

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