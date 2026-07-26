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Главком ВМФ Моисеев назвал лучшими корабельными ЗРК «Полимент-Редут» и «Панцирь»

Главком ВМФ Моисеев назвал лучшими корабельными ЗРК «Полимент-Редут» и «Панцирь»

Два зенитных ракетных комплекса — «Полимент-Редут» и «Панцирь» — были признаны главнокомандующим Военно-морским флотом России наиболее результативными системами противовоздушной обороны, применяемыми на современных кораблях.

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