Главком ВМФ Моисеев назвал лучшими корабельными ЗРК «Полимент-Редут» и «Панцирь»

Два зенитных ракетных комплекса — «Полимент-Редут» и «Панцирь» — были признаны главнокомандующим Военно-морским флотом России наиболее результативными системами противовоздушной обороны, применяемыми на современных кораблях.
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