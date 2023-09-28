РФ распространила в ООН проект заявления по «Северным потокам»

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил о распространении РФ в Совете Безопасности ООН проекта заявления председателя СБ по диверсии на трубопроводах «Северный поток».
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