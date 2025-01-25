Не отсиделись в тылу: острая нехватка личного состава в ВСУ – в окопы направляют даже оркестр из Львова

Стало известно, что Львовский военный оркестр отправляют пехотинцами на фронт. Об этом накануне вечером сообщила общественности у себя в Telegram-канале народной депутат Верховной рады Украины IX созыва София Федина от партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.
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