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Аргументы и Факты

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Учёные объяснили появление гигантского ледяного облака на Марсе

Учёные объяснили появление гигантского ледяного облака на Марсе

Французские исследователи выяснили, что облако протяжённостью до 1800 километров над марсианским вулканом Арсия может образовываться из-за резкого охлаждения воздуха на 30 градусов всего за десять минут, сообщает Pravda.

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