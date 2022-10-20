«Европу ждут потрясения». Беляев предрек кризис в ЕС из-за позиции КНР по газу

Федеральное агентство новостей Решение Китая прекратить поставки газа за рубеж могут обернуться для европейцев безработицей и волной социальных недовольств, поделился мнением в беседе с «Политикой Сегодня» кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Федеральное агентство новостей Решение Китая прекратить поставки газа за рубеж могут обернуться для европейцев безработицей и волной социальных недовольств, поделился мнением в беседе с «Политикой Сегодня» кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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