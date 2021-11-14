Иммунолог заявил, что переболевшим бессимптомно следует выдавать QR-коды

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что переболевшим бессимптомно следует выдавать QR-коды, так как иммунитет к коронавирусу у них выше, чем у вакцинированных, передает ТАСС.