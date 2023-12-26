В Москве задержали шестерых мигрантов с российскими паспортами

Сотрудники 51-го военного следственного отдела СК с сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали шестерых мигрантов, которые получили гражданство России, однако при этом не встали на воинский учет.
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