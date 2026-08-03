В США протестировали кибератаку стаями ИИ-моделей - Владимир Прохватилов

Во взломе платформы Hugging Face не участвовали людиДве недели назад произошло, пожалуй, самое сенсационное событие в мире искусственного интеллекта за последнее время: была взломана площадка Hugging Face – одна из важнейших платформ в мире ИИ.
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