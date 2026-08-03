Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

В США протестировали кибератаку стаями ИИ-моделей - Владимир Прохватилов

В США протестировали кибератаку стаями ИИ-моделей - Владимир Прохватилов

Во взломе платформы Hugging Face не участвовали людиДве недели назад произошло, пожалуй, самое сенсационное событие в мире искусственного интеллекта за последнее время: была взломана площадка Hugging Face – одна из важнейших платформ в мире ИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии