Российские военные уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Высокопоставленный военный источник рассказал Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. «4 сентября был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер-М» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса.
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