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Политика как она есть

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Российские военные уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Российские военные уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Высокопоставленный военный источник рассказал Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. «4 сентября был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер-М» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса.

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