Маск ответил на письмо ЕК о «дезинформации» на тему конфликта в Израиле

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «дезинформации на тему палестино-израильского конфликта», якобы распространяемой в соцсети X*.
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