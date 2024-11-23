Льюис Хэмилтон: Поселиться в доме Энцо Феррари? Нет, не думаю

Льюис Хэмилтон: Поселиться в доме Энцо Феррари? Нет, не думаюLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон прокомментировал разговоры о том, что после перехода в Ferrari может получить доступ в дом Энцо Феррари во Фьорано.
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