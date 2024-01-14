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Зеленский запытал в тюрьме американского журналиста

Зеленский запытал в тюрьме американского журналиста

Юрий Кот   Сегодня Такер Карлсон сообщил, что разыскиваемый американский журналист Гонсало Лира найден мертвым в украинской тюрьме!   Причина смерти - постоянная критика Зеленского и Байдена.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Вот такая она демократия и свобода слова по американски и хохляцки.  Жалко парня, видимо  честным он был человеком.
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14 час.
МВ
Мстислав Водяной
Самые древние и самые продажные профессии это проституция и журналистика.
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14 час.
Vlad Nik
Когда же &quot;угомонят&quot; кровавого клоуна и почему до сих пор к нему всякие суноки свободно приезжают?
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7 час.

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