Юрий Кот Сегодня Такер Карлсон сообщил, что разыскиваемый американский журналист Гонсало Лира найден мертвым в украинской тюрьме! Причина смерти - постоянная критика Зеленского и Байдена.
Зеленский запытал в тюрьме американского журналиста
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Вот такая она демократия и свобода слова по американски и хохляцки. Жалко парня, видимо честным он был человеком.
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14 час.
МВ
Мстислав Водяной
Самые древние и самые продажные профессии это проституция и журналистика.
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14 час.
Vlad Nik
Когда же "угомонят" кровавого клоуна и почему до сих пор к нему всякие суноки свободно приезжают?
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7 час.
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