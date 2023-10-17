РСТ: число турпоездок из России в Европу в 2023 году увеличилось на 30%

Несмотря на сложности с перелетами и получением визы, россияне не отказались от поездок в Европу. С начала 2023 года спрос на такие путевки увеличился на 30%, заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
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