Пискарев: иноагенты и экстремисты пытаются вмешаться в выборы РФ в сентябре

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации фиксирует попытки иноагентов и организаций, признанных в стране нежелательными и экстремистскими, повлиять на проведение выборов в сентябре.
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