Украинские башни-излучатели пытаются впихнуть в мозг своему охлосу, что недавние удары наших Искандеров по самолётам и комплексам ПВО ВСУ, на самом деле пришлись по макетам и бояться нечего.
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Украинские башни-излучатели пытаются впихнуть в мозг своему охлосу, что недавние удары наших Искандеров по самолётам и комплексам ПВО ВСУ, на самом деле пришлись по макетам и бояться нечего.
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