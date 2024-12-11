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Татар-информ

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Жительница Челнов просит ускорить расследование смерти новорожденной дочери

Жительница Татарстана обратилась в Информационный центр СК и рассказала, что неправильные действия врачей во время родов в одной из больниц Набережных Челнов, куда беременную женщину госпитализировали в феврале 2022 года, привели к смерти ее новорожденной дочери.

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