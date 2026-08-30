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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Динамо» Махачкала 1 победа в 6 последних матчах. Дальше – выезд к «Зениту»

Махачкалинское «Динамо» одержало лишь одну победу в 6 последних матчах. Сегодня команда под руководством Вадима Евсеева уступила « Рубину » на выезде в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:3).

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