У «Динамо» Махачкала 1 победа в 6 последних матчах. Дальше – выезд к «Зениту»

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Махачкалинское «Динамо» одержало лишь одну победу в 6 последних матчах. Сегодня команда под руководством Вадима Евсеева уступила « Рубину » на выезде в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:3).